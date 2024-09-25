Обробка візуальної інформації, математичні обрахунки – у КНДІСЕ розповіли про застосування штучного інтелекту в експертній діяльності

Українські фахівці судових експертиз вже активно застосовують штучний інтелект у своїй діяльності. По яких саме напрямках досліджень ШІ полегшує роботу експертів, в яких моментах його застосування українські експерти вже випереджають своїх західних колег, і в яких елементах судових експертиз штучний інтелект не може замінити людину – про це розповіли експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН.

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Фахівці зазначають, що нині штучний інтелект під час проведення різноманітних судових експертиз використовується для зменшення людям рутинної роботи.

Штучний інтелект ми застосовуємо для обрахунків, сортування та упорядкування інформації. В тих моментах, де багато кропіткої математичної роботи. Зараз ми намагаємося впровадити моменти обробки візуальної інформації, тобто коли є наприклад зйомки поверхні, зроблені з дрона, створення цілісної моделі 2D або 3D. Воно використовується за допомогою ШІ, коли він сам вже розпізнає точки перетину і формує цілу картину, яку в подальшому можна використовувати. І звичайно намагаємося використовувати текстові редактори із частковим залученням ШІ для набору текстів. Намагаємося використовувати через ШІ розпізнання голосу для написання робіт під текстів - розповіли експерти КНДІСЕ.

Фахівці додали, що є напрямки досліджень, за якими вони в контексті використання штучного інтелекту вже випереджають своїх західних колег.

За деякими напрямками ми змушені випереджати увесь світ. Зокрема, в застосуванні технологій просторового 3D моделювання зруйнованих будівель Європейці надали нам обладнання, але досвід його застосування, використання результатів у нас трошки більший, аніж у Європі. Тому що вони навіть до нас звертаються за певними консультаціями, як правильно зробити, використати ці результати. Тому що об’єктивно, на жаль, у нас так сталося, що у нас є широкі можливості випробування і застосування цього обладнання в будь-яких умовах. Є звичайно деякі напрямки, які ми намагаємося використовувати, і стараємося наздоганяти європейських колег. Це, наприклад, напрямки просторового ультразвукового і радарного інфрачервоного зондування будівельних конструкцій, тобто всі сучасні методи не руйнівного дослідження будівельних конструкцій. По них ми тільки на стадії впровадження - пояснили експерти.

При цьому, фахівці КНДІСЕ відзначили, що є такі елементи судових експертиз, в яких штучний інтелект не зможе замінити людину.

ШІ - це досить крутий і результативний, але все таки інструмент. Для його належного і ефективного застосування все одно потрібні фахівці, які принаймні можуть належним чином дати йому ввідні дані, що треба робити, проаналізувати і правильно ідентифікувати отриманий результат. Звичайно, це полегшення роботи тих самих експертів в частині монотонних завдань великого об’єму. Але частина формування вихідних даних і частина ідентифікації і аналізу отриманих результатів однозначно буде за живими людьми. Відповідно до процесуальних кодексів судова експертиза є одним з досить вагомих доказів провини людини чи порушення якихось вимог законодавства, тому на мою думку все таки повністю віддавати рішення і складання висновків судових експертів на ШІ точно не потрібно. ШІ – це виключно алгоритмічна дія, так вона робить мільярди операцій в секунду, так вона це робить швидко, але все таки вона алгоритмічна. Фактичний ситуаційний аналіз, тобто застосування тих методів наукового пізнання, які використовують судові експерти, синтезу, аналізу, дедукції, індукції – до них штучний інтелект ще не доріс - підсумували експерти.

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