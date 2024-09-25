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Обробка візуальної інформації, математичні обрахунки – у КНДІСЕ розповіли про застосування штучного інтелекту в експертній діяльності

Обробка візуальної інформації, математичні обрахунки – у КНДІСЕ розповіли про застосування штучного інтелекту в експертній діяльності

Київ • УНН

 • 120670 перегляди

Фахівці КНДІСЕ розповіли про використання штучного інтелекту в судових експертизах. ШІ допомагає в обробці даних та моделюванні, але не може замінити людину в аналізі та формуванні висновків.

Українські фахівці судових експертиз вже активно застосовують штучний інтелект у своїй діяльності. По яких саме напрямках досліджень ШІ полегшує роботу експертів, в яких моментах його застосування українські експерти вже випереджають своїх західних колег, і в яких елементах судових експертиз штучний інтелект не може замінити людину – про це розповіли експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН.

Деталі

Фахівці зазначають, що нині штучний інтелект під час проведення різноманітних судових експертиз використовується для зменшення людям рутинної роботи.

Штучний інтелект ми застосовуємо для обрахунків, сортування та упорядкування інформації. В тих моментах, де багато кропіткої математичної роботи. Зараз ми намагаємося впровадити моменти обробки візуальної інформації, тобто коли є наприклад зйомки поверхні, зроблені з дрона, створення цілісної моделі 2D або 3D. Воно використовується за допомогою ШІ, коли він сам вже розпізнає точки перетину і формує цілу картину, яку в подальшому можна використовувати. І звичайно намагаємося використовувати текстові редактори із частковим залученням ШІ для набору текстів. Намагаємося використовувати через ШІ розпізнання голосу для написання робіт під текстів

- розповіли експерти КНДІСЕ.

Фахівці додали, що є напрямки досліджень, за якими вони в контексті використання штучного інтелекту вже випереджають своїх західних колег.

За деякими напрямками ми змушені випереджати увесь світ. Зокрема, в застосуванні технологій просторового 3D моделювання зруйнованих будівель Європейці надали нам обладнання, але досвід його застосування, використання результатів у нас трошки більший, аніж у Європі. Тому що вони навіть до нас звертаються за певними консультаціями, як правильно зробити, використати ці результати. Тому що об’єктивно, на жаль, у нас так сталося, що у нас є широкі можливості випробування і застосування цього обладнання в будь-яких умовах. Є звичайно деякі напрямки, які ми намагаємося використовувати, і стараємося наздоганяти європейських колег. Це, наприклад, напрямки просторового ультразвукового і радарного інфрачервоного зондування будівельних конструкцій, тобто всі сучасні методи не руйнівного дослідження будівельних конструкцій. По них ми тільки на стадії впровадження

- пояснили експерти.

При цьому, фахівці КНДІСЕ відзначили, що є такі елементи судових експертиз, в яких штучний інтелект не зможе замінити людину.

ШІ - це досить крутий і результативний, але все таки інструмент. Для його належного і ефективного застосування все одно потрібні фахівці, які принаймні можуть належним чином дати йому ввідні дані, що треба робити, проаналізувати і правильно ідентифікувати отриманий результат. Звичайно, це полегшення роботи тих самих експертів в частині монотонних завдань великого об’єму. Але частина формування вихідних даних і частина ідентифікації і аналізу отриманих результатів однозначно буде за живими людьми. Відповідно до процесуальних кодексів судова експертиза є одним з досить вагомих доказів провини людини чи порушення якихось вимог законодавства, тому на мою думку все таки повністю віддавати рішення і складання висновків судових експертів на ШІ точно не потрібно. ШІ – це виключно алгоритмічна дія, так вона робить мільярди операцій в секунду, так вона це робить швидко, але все таки вона алгоритмічна. Фактичний ситуаційний аналіз, тобто застосування тих методів наукового пізнання, які використовують судові експерти, синтезу, аналізу, дедукції, індукції – до них штучний інтелект ще не доріс

- підсумували експерти.

Мінцифри запустило безоплатний курс із навчання користування ШІ - Федоров 24.09.24, 21:08 • 18751 перегляд

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