Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
Киев • УНН
Специалисты КНИИСЭ рассказали об использовании искусственного интеллекта в судебных экспертизах. ИИ помогает в обработке данных и моделировании, но не может заменить человека в анализе и формировании выводов.
Украинские специалисты судебных экспертиз уже активно применяют искусственный интеллект в своей деятельности. По каким именно направлениям исследований ИИ облегчает работу экспертов, в каких моментах его применения украинские эксперты уже опережают своих западных коллег, и в каких элементах судебных экспертиз искусственный интеллект не может заменить человека - об этом рассказали эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.
Детали
Специалисты отмечают, что сейчас искусственный интеллект при проведении различных судебных экспертиз используется для уменьшения людям рутинной работы.
Искусственный интеллект мы применяем для вычислений, сортировки и упорядочивания информации. В тех моментах, где много кропотливой математической работы. Сейчас мы пытаемся внедрить моменты обработки визуальной информации, то есть когда есть например съемки поверхности, сделанные с дрона, создание целостной модели 2D или 3D. Оно используется с помощью ИИ, когда он сам уже распознает точки пересечения и формирует целую картину, которую в дальнейшем можно использовать. И конечно стараемся использовать текстовые редакторы с частичным привлечением ИИ для набора текстов. Пытаемся использовать через ИИ распознание голоса для написания работ под тексты
Специалисты добавили, что есть направления исследований, по которым они в контексте использования искусственного интеллекта уже опережают своих западных коллег.
По некоторым направлениям мы вынуждены опережать весь мир. В частности, в применении технологий пространственного 3D моделирования разрушенных зданий Европейцы предоставили нам оборудование, но опыт его применения, использования результатов у нас немножко больше, чем в Европе. Потому что они даже к нам обращаются за определенными консультациями, как правильно сделать, использовать эти результаты. Потому что объективно, к сожалению, у нас так случилось, что у нас есть широкие возможности испытания и применения этого оборудования в любых условиях. Есть конечно некоторые направления, которые мы стараемся использовать, и стараемся догонять европейских коллег. Это, например, направления пространственного ультразвукового и радарного инфракрасного зондирования строительных конструкций, то есть все современные методы не разрушающего исследования строительных конструкций. По ним мы только на стадии внедрения
При этом, специалисты КНИИСЭ отметили, что есть такие элементы судебных экспертиз, в которых искусственный интеллект не сможет заменить человека.
ИИ - это достаточно крутой и результативный, но все же инструмент. Для его надлежащего и эффективного применения все равно нужны специалисты, которые по крайней мере могут должным образом дать ему вводные данные, что надо делать, проанализировать и правильно идентифицировать полученный результат. Конечно, это облегчение работы тех же экспертов в части монотонных задач большого объема. Но часть формирования исходных данных и часть идентификации и анализа полученных результатов однозначно будет за живыми людьми. В соответствии с процессуальными кодексами судебная экспертиза является одним из достаточно весомых доказательств вины человека или нарушения каких-то требований законодательства, поэтому по моему мнению все таки полностью отдавать решения и составление заключений судебных экспертов на ИИ точно не нужно. ИИ - это исключительно алгоритмическое действие, так она делает миллиарды операций в секунду, так она это делает быстро, но все же она алгоритмическая. Фактический ситуационный анализ, то есть применение тех методов научного познания, которые используют судебные эксперты, синтеза, анализа, дедукции, индукции - до них искусственный интеллект еще не дорос
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