Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

Украинские специалисты судебных экспертиз уже активно применяют искусственный интеллект в своей деятельности. По каким именно направлениям исследований ИИ облегчает работу экспертов, в каких моментах его применения украинские эксперты уже опережают своих западных коллег, и в каких элементах судебных экспертиз искусственный интеллект не может заменить человека - об этом рассказали эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.

Детали

Специалисты отмечают, что сейчас искусственный интеллект при проведении различных судебных экспертиз используется для уменьшения людям рутинной работы.

Искусственный интеллект мы применяем для вычислений, сортировки и упорядочивания информации. В тех моментах, где много кропотливой математической работы. Сейчас мы пытаемся внедрить моменты обработки визуальной информации, то есть когда есть например съемки поверхности, сделанные с дрона, создание целостной модели 2D или 3D. Оно используется с помощью ИИ, когда он сам уже распознает точки пересечения и формирует целую картину, которую в дальнейшем можно использовать. И конечно стараемся использовать текстовые редакторы с частичным привлечением ИИ для набора текстов. Пытаемся использовать через ИИ распознание голоса для написания работ под тексты - рассказали эксперты КНИИСЭ.

Специалисты добавили, что есть направления исследований, по которым они в контексте использования искусственного интеллекта уже опережают своих западных коллег.

По некоторым направлениям мы вынуждены опережать весь мир. В частности, в применении технологий пространственного 3D моделирования разрушенных зданий Европейцы предоставили нам оборудование, но опыт его применения, использования результатов у нас немножко больше, чем в Европе. Потому что они даже к нам обращаются за определенными консультациями, как правильно сделать, использовать эти результаты. Потому что объективно, к сожалению, у нас так случилось, что у нас есть широкие возможности испытания и применения этого оборудования в любых условиях. Есть конечно некоторые направления, которые мы стараемся использовать, и стараемся догонять европейских коллег. Это, например, направления пространственного ультразвукового и радарного инфракрасного зондирования строительных конструкций, то есть все современные методы не разрушающего исследования строительных конструкций. По ним мы только на стадии внедрения - объяснили эксперты.

При этом, специалисты КНИИСЭ отметили, что есть такие элементы судебных экспертиз, в которых искусственный интеллект не сможет заменить человека.

ИИ - это достаточно крутой и результативный, но все же инструмент. Для его надлежащего и эффективного применения все равно нужны специалисты, которые по крайней мере могут должным образом дать ему вводные данные, что надо делать, проанализировать и правильно идентифицировать полученный результат. Конечно, это облегчение работы тех же экспертов в части монотонных задач большого объема. Но часть формирования исходных данных и часть идентификации и анализа полученных результатов однозначно будет за живыми людьми. В соответствии с процессуальными кодексами судебная экспертиза является одним из достаточно весомых доказательств вины человека или нарушения каких-то требований законодательства, поэтому по моему мнению все таки полностью отдавать решения и составление заключений судебных экспертов на ИИ точно не нужно. ИИ - это исключительно алгоритмическое действие, так она делает миллиарды операций в секунду, так она это делает быстро, но все же она алгоритмическая. Фактический ситуационный анализ, то есть применение тех методов научного познания, которые используют судебные эксперты, синтеза, анализа, дедукции, индукции - до них искусственный интеллект еще не дорос - подытожили эксперты.

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