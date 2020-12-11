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Обрання запобіжного заходу Януковичу: у понеділок розглянуть заяву про відвід судді

Обрання запобіжного заходу Януковичу: у понеділок розглянуть заяву про відвід судді

Київ • УНН

 • 11778 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Тетяна Ільєва 14 грудня розгляне заяву про відвід судді Вячеславу Підпалому від повторного розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор у справі Олексій Донський.

"Розгляд відбудеться о 8:00 в понеділок, 14 грудня", - сказав Донський.

За його словами, автоматичний авторозподіл визначив Тетяну Ільєву для розгляду заяви про відвід судді.

Нагадаємо, Януковичу виділили безкоштовного адвоката через неявку його захисників у суд.

Як повідомлялося, суд відмовив Януковичу у виступі по відеозв’язку на засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокурорам у відводі адвоката Януковича Олександра Горошинського від участі у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

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