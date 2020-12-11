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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68441 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90815 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114167 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149361 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198055 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194555 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281532 просмотра

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Избрание меры пресечения Януковичу: в понедельник рассмотрят заявление об отводе судьи

Избрание меры пресечения Януковичу: в понедельник рассмотрят заявление об отводе судьи

Киев  •  УНН

 • 11765 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Татьяна Ильева 14 декабря рассмотрит заявление об отводе судьи Вячеславу Подпалому от повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донский.

"Рассмотрение состоится в 8:00 в понедельник, 14 декабря", - сказал Донский.

По его словам, автоматический автораздел определил Татьяну Ильеву для рассмотрения заявления об отводе судьи.

Напомним, Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

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