Обмежень на пересування українців у ЄС немає – МЗС

Міністерство закордонних справ спростувало інформацію, що нібито українцям обмежили пересування всередині Європейського союзу. Про це повідомляє МЗС, пише УНН.

Повідомлення про "обмеження на пересування українців всередині ЄС" і подібні є необґрунтованими та не відповідають дійсності. МЗС закликає орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел, зокрема з офіційного сайту міністерства, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ. - йдеться в повідомленні МЗС.

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В українському МЗС додали, що за інформацію про зміни правил в'їзду чи умов для українців за кордоном необхідно звертатися до посольств чи консульств відповідної країни.

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