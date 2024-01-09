Обмежень на пересування українців у ЄС немає – МЗС
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України спростовує заяви про обмеження ЄС на поїздки українців, закликаючи покладатися на офіційні джерела для отримання достовірної інформації.
Міністерство закордонних справ спростувало інформацію, що нібито українцям обмежили пересування всередині Європейського союзу. Про це повідомляє МЗС, пише УНН.
Повідомлення про "обмеження на пересування українців всередині ЄС" і подібні є необґрунтованими та не відповідають дійсності. МЗС закликає орієнтуватися виключно на інформацію з офіційних джерел, зокрема з офіційного сайту міністерства, а також соціальних мереж відомства та закордонних дипломатичних установ.
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В українському МЗС додали, що за інформацію про зміни правил в'їзду чи умов для українців за кордоном необхідно звертатися до посольств чи консульств відповідної країни.
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