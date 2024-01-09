Ограничений на передвижение украинцев в ЕС нет – МИД
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления об ограничениях ЕС на поездки украинцев, призывая полагаться на официальные источники для получения достоверной информации.
Министерство иностранных дел опровергло информацию, что якобы украинцам ограничили передвижение внутри Европейского союза. Об этом сообщает МИД, пишет УНН.
Сообщения об "ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС" и подобные являются необоснованными и не соответствуют действительности. МИД призывает ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников, в частности с официального сайта министерства, а также социальных сетей ведомства и зарубежных дипломатических учреждений.
Детали
В украинском МИД добавили, что за информацией об изменениях правил въезда или условий для украинцев за рубежом необходимо обращаться в посольства или консульства соответствующей страны.
Напомним,
В Украине начала работу электронная система еЧерга, которая облегчит прохождение пунктов пропуска.
Ограничений на передвижение украинцев в ЕС нет – МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергает заявления об ограничениях ЕС на поездки украинцев, призывая полагаться на официальные источники для получения достоверной информации.
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