Ограничений на передвижение украинцев в ЕС нет – МИД

Министерство иностранных дел опровергло информацию, что якобы украинцам ограничили передвижение внутри Европейского союза. Об этом сообщает МИД, пишет УНН.

Сообщения об "ограничениях на передвижение украинцев внутри ЕС" и подобные являются необоснованными и не соответствуют действительности. МИД призывает ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников, в частности с официального сайта министерства, а также социальных сетей ведомства и зарубежных дипломатических учреждений. - говорится в сообщении МИД.

Детали

В украинском МИД добавили, что за информацией об изменениях правил въезда или условий для украинцев за рубежом необходимо обращаться в посольства или консульства соответствующей страны.

Напомним,

В Украине начала работу электронная система еЧерга, которая облегчит прохождение пунктов пропуска.