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Обіцяв рашистам "гонорар" за кожен танк ЗСУ: СБУ оголосила в розшук російського співака лепса

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Служба безпеки України оголосила в розшук російського співака григорія лепса за фінансування російської агресії. Він публічно підтримував вторгнення рф та обіцяв винагороду за знищені українські танки.

Обіцяв рашистам "гонорар" за кожен танк ЗСУ: СБУ оголосила в розшук російського співака лепса

Служба безпеки України оголосила в розшук російського співака григорія лепса. Йому інкримінується фінансування насильницького повалення влади в Україні та виправдання російської агресії. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ у Telegram.

Деталі

СБУ зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту григорію лепсверідзе, відомому за сценічним псевдонімом "лепс".

Йому заочно оголошено про підозру. Профіль путініста з'явився на порталі МВС України.

За матеріалами справи, він публічно підтримує повномасштабне вторгнення рф в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну.

Задокументовано як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росзмі пообіцяв платити рашистам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням рф "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування. Про це лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Лепсу03.03.25, 17:43 • 21129 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Україна
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