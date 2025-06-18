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Обещал рашистам "гонорар" за каждый танк ВСУ: СБУ объявила в розыск российского певца Лепса

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса за финансирование российской агрессии. Он публично поддерживал вторжение РФ и обещал вознаграждение за уничтоженные украинские танки.

Обещал рашистам "гонорар" за каждый танк ВСУ: СБУ объявила в розыск российского певца Лепса

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Ему инкриминируется финансирование насильственного свержения власти в Украине и оправдание российской агрессии. Об этом **УНН** сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе, известному под сценическим псевдонимом "Лепс".

Ему заочно объявлено о подозрении. Профиль путиниста появился на портале МВД Украины.

По материалам дела, он публично поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также оправдывает и финансирует российскую войну.

Задокументировано, как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры росСМИ пообещал платить рашистам по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он неоднократно передавал оккупационным группировкам РФ "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательной белья и продуктов питания. Об этом Лепс регулярно рассказывает во время своих интервью российским пропагандистам.

Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Лепсу03.03.25, 17:43 • 21128 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
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