Обговорили постачання систем ППО та дозвіл наносити удари по території рф: Умєров виступив онлайн на засідання Ради ЄС

ukenru
09:57 • 2493 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 22130 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 51303 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 67066 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111063 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135296 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138391 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239275 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171126 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190203 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 32049 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 39340 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44855 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 21315 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25770 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239282 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360231 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375856 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291370 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59582 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76243 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87687 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170392 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172960 перегляди
Актуальне
Обговорили постачання систем ППО та дозвіл наносити удари по території рф: Умєров виступив онлайн на засідання Ради ЄС

Обговорили постачання систем ППО та дозвіл наносити удари по території рф: Умєров виступив онлайн на засідання Ради ЄС

Київ • УНН

 • 18622 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умеров, перебуваючи з робочою поїздкою на фронті, взяв участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах і закликав надати додаткові системи протиповітряної оборони, підтримати рішення України завдати удару по території Росії наданою зброєю та розглянути можливість використання заморожених російських активів для закупівлі оборонної продукції для України.

Міністр оборони Рустем Умєров, перебуваючи з робочою поїздкою на фронті, взяв виступив онлайн на засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони. Міністр закликав надати додаткові системи ППО та підтримати рішення України завдавати наданою зброєю ударів по території рф, а також розглянути можливість використання заморожених російських активів.

Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Умєров, сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою на фронті, взяв участь у онлайн-виступі на засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони.

Тут найкраще відчуваються усі потреби військових, тож це була добра нагода поінформувати союзників про ситуацію на полі бою фактично "з перших уст" наших захисників. Насамперед нам критично потрібні додаткові системи ППО і ракети до них. Системи Patriot допоможуть утримати російські літаки на дистанції, недостатній для досягнення цілей їхніми керованими авіабомбами

- написав Умєров.

Він також закликав партнерів підтримати рішення України завдавати наданою зброєю ударів по території рф та розглянути можливість використання заморожених російських активів у Європі російських активів для закупівлі оборонної продукції для України.

Image

Наша оборонна промисловість може виробляти більше, але для цього необхідні додаткові кошти. Ми активно оновлюємо бойові підрозділи для посилення Збройних сил. У зв’язку з цим запросив кожну з країн-союзників взяти шефство над однією з таких бригад для її оснащення

- додав Умєров.
Image

Нагадаємо

Місія ЄС з військової допомоги (EUMAM) підготує 60 000 українських солдатів до кінця літа 2024 року, поширивши навчання на морську та повітряну сфери, а Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) посилить підтримку українських правоохоронних органів на звільнених територіях та відповідних реформ.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45