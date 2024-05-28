Обговорили постачання систем ППО та дозвіл наносити удари по території рф: Умєров виступив онлайн на засідання Ради ЄС

Міністр оборони Рустем Умєров, перебуваючи з робочою поїздкою на фронті, взяв виступив онлайн на засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони. Міністр закликав надати додаткові системи ППО та підтримати рішення України завдавати наданою зброєю ударів по території рф, а також розглянути можливість використання заморожених російських активів.

Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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Як повідомив Умєров, сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою на фронті, взяв участь у онлайн-виступі на засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони.

Тут найкраще відчуваються усі потреби військових, тож це була добра нагода поінформувати союзників про ситуацію на полі бою фактично "з перших уст" наших захисників. Насамперед нам критично потрібні додаткові системи ППО і ракети до них. Системи Patriot допоможуть утримати російські літаки на дистанції, недостатній для досягнення цілей їхніми керованими авіабомбами

Він також закликав партнерів підтримати рішення України завдавати наданою зброєю ударів по території рф та розглянути можливість використання заморожених російських активів у Європі російських активів для закупівлі оборонної продукції для України.

Наша оборонна промисловість може виробляти більше, але для цього необхідні додаткові кошти. Ми активно оновлюємо бойові підрозділи для посилення Збройних сил. У зв’язку з цим запросив кожну з країн-союзників взяти шефство над однією з таких бригад для її оснащення