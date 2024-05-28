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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 14:45  •  3264 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам и призвал предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, поддержать решение Украины нанести удар по территории России предоставленным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.

Министр обороны Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, взял выступил онлайн на заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны. Министр призвал предоставить дополнительные системы ПВО и поддержать решение Украины наносить предоставленным оружием удары по территории РФ, а также рассмотреть возможность использования замороженных российских активов.

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщил Умеров, сегодня, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-выступлении на заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны.

Здесь лучше всего ощущаются все потребности военных, поэтому это была хорошая возможность проинформировать союзников о ситуации на поле боя фактически "из первых уст" наших защитников. Прежде всего нам критически нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Системы Patriot помогут удержать российские самолеты на дистанции, недостаточной для достижения целей их управляемыми авиабомбами

- написал Умеров.

Он также призвал партнеров поддержать решение Украины наносить предоставленным оружием удары по территории РФ и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Европе российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.

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Наша оборонная промышленность может производить больше, но для этого необходимы дополнительные средства. Мы активно обновляем боевые подразделения для усиления Вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения

- добавил Умеров.
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Напомним,

Миссия ЕС по военной помощи (EUMAM) подготовит 60 000 украинских солдат до конца лета 2024 года, распространив обучение на морскую и воздушную сферы, а Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) усилит поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных территориях и соответствующих реформ.

Павел Башинский

Павел Башинский

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