Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС

Министр обороны Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, взял выступил онлайн на заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны. Министр призвал предоставить дополнительные системы ПВО и поддержать решение Украины наносить предоставленным оружием удары по территории РФ, а также рассмотреть возможность использования замороженных российских активов.

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщил Умеров, сегодня, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-выступлении на заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны.

Здесь лучше всего ощущаются все потребности военных, поэтому это была хорошая возможность проинформировать союзников о ситуации на поле боя фактически "из первых уст" наших защитников. Прежде всего нам критически нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Системы Patriot помогут удержать российские самолеты на дистанции, недостаточной для достижения целей их управляемыми авиабомбами - написал Умеров.

Он также призвал партнеров поддержать решение Украины наносить предоставленным оружием удары по территории РФ и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Европе российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.

Наша оборонная промышленность может производить больше, но для этого необходимы дополнительные средства. Мы активно обновляем боевые подразделения для усиления Вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения - добавил Умеров.

Напомним,

Миссия ЕС по военной помощи (EUMAM) подготовит 60 000 украинских солдат до конца лета 2024 года, распространив обучение на морскую и воздушную сферы, а Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) усилит поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных территориях и соответствующих реформ.