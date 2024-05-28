Обсудили поставки систем ПВО и разрешение наносить удары по территории рф: Умеров выступил онлайн на заседании Совета ЕС
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам и призвал предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, поддержать решение Украины нанести удар по территории России предоставленным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.
Министр обороны Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, взял выступил онлайн на заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны. Министр призвал предоставить дополнительные системы ПВО и поддержать решение Украины наносить предоставленным оружием удары по территории РФ, а также рассмотреть возможность использования замороженных российских активов.
Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Как сообщил Умеров, сегодня, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-выступлении на заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны.
Здесь лучше всего ощущаются все потребности военных, поэтому это была хорошая возможность проинформировать союзников о ситуации на поле боя фактически "из первых уст" наших защитников. Прежде всего нам критически нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Системы Patriot помогут удержать российские самолеты на дистанции, недостаточной для достижения целей их управляемыми авиабомбами
Он также призвал партнеров поддержать решение Украины наносить предоставленным оружием удары по территории РФ и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Европе российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.
Наша оборонная промышленность может производить больше, но для этого необходимы дополнительные средства. Мы активно обновляем боевые подразделения для усиления Вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения
Напомним,
Миссия ЕС по военной помощи (EUMAM) подготовит 60 000 украинских солдат до конца лета 2024 года, распространив обучение на морскую и воздушную сферы, а Консультативная миссия ЕС в Украине (КМЕС) усилит поддержку украинских правоохранительных органов на освобожденных территориях и соответствующих реформ.
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Министр обороны Украины Рустем Умеров, находясь с рабочей поездкой на фронте, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам и призвал предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, поддержать решение Украины нанести удар по территории России предоставленным оружием и рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для закупки оборонной продукции для Украины.
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