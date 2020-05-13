ОАСК розгляне позов Верланова щодо його звільнення з посади голови ДПС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо його звільнення з посади голови Державної податкової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 19 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо його звільнення з посади голови Державної податкової служби.
Як повідомлялося, 24 квітня Кабмін звільнив з посади голову Державної податкової служби Сергія Верланова.