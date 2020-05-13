ОАСК розгляне позов Верланова щодо його звільнення з посади голови ДПС

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче судове засідання на 19 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Сергія Верланова до Кабінету міністрів України та Державної податкової служби України про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо його звільнення з посади голови Державної податкової служби.

Як повідомлялося, 24 квітня Кабмін звільнив з посади голову Державної податкової служби Сергія Верланова.