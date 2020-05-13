ОАСК рассмотрит иск Верланова относительно его увольнения с должности главы ГНС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Сергея Верланова к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службе Украины о признании противоправным и отмене распоряжения об его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Верланова к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службе Украины о признании противоправным и отмене распоряжения об его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы.
Как сообщалось, 24 апреля Кабмин уволил с должности главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.