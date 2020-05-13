ОАСК рассмотрит иск Верланова относительно его увольнения с должности главы ГНС

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Окружной административный суд города Киева поступил иск Сергея Верланова к Кабинету министров Украины и Государственной налоговой службе Украины о признании противоправным и отмене распоряжения об его увольнении с должности главы Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, 24 апреля Кабмин уволил с должности главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.