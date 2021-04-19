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Нью-Делі йде на тижневий локдаун через критичну ситуацію з COVID-19

Нью-Делі йде на тижневий локдаун через критичну ситуацію з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У столиці Індії Нью-Делі за розпорядженням влади з вечора понеділка буде введений локдаун на тиждень, оскільки мегаполіс щосили намагається стримати величезний сплеск захворюваності COVID-19 через те, що в лікарнях закінчуються ліжка і не вистачає кисню, передає УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Величезна країна з населенням 1,3 мільярда осіб повідомила про рекордний рівень в 273 810 випадків зараження в понеділок, п'ятий день поспіль, коли зареєстровано понад 200 тисяч випадків.

У Делі - найбільш постраждалому місті Індії - в неділю було зареєстровано 25 500 нових випадків зараження, причому майже в однієї третини протестованих був позитивний результат на коронавірус.

"Система охорони здоров'я Делі переживає переломний момент. Ситуація з COVID-19 досить критична. Якщо ми не введемо локдаун зараз, нас чекає ще більш серйозна катастрофа. З сьогоднішнього дня до наступного понеділка буде локдаун", - сказав головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал.

Кеджрівал додав, що підприємства будуть закриті, а рух по північному 20-мільйонному місту буде обмежено до надання і отримання основних послуг.

"Локдаун не припиняє пандемію, а лише уповільнює її. Ми будемо використовувати цей тижневий локдаун, щоб допомогти нашій системі охорони здоров'я", - сказав він, додавши, що система охорони здоров'я "відчувала серйозне навантаження" і "досягла своєї межі".

Як вказує видання, у крематоріях і на кладовищах по всій країні - величезні черги, адже кількість смертей від коронавірусу збільшується. У Делі багатьом сім'ям доводиться чекати ніч своєї черги кремувати членів своєї сім'ї. Тим часом соціальні мережі наводнили зневірені сім'ї з проханнями надати лікарняні ліжка, запаси кисню і ліки.

Доповнення

Обмеження послідували за аналогічними заходами в інших частинах Індії, у тому числі в західному штаті Махараштра, де розташована фінансова столиця Мумбаї, і південному штаті Тамілнад.

У понеділок в офісі прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона заявили, що запланована поїздка прем'єр-міністра до Індії наступного тижня була скасована "в світлі поточної ситуації з коронавірусом".

За даними ВООЗ, в Індії на 19 квітня 2021 року було зареєстровано 15 061 919 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 із 178 769 смертельними випадками. Станом на 10 квітня 2021 року у країні було введено 104 365 035 доз вакцин.

До слова

Індонезія прагне до кінця липня знову відкрити курортні острови Балі, Бінтан і Батам для іноземних туристів, плануючи прискорити вакцинацію у цих регіонах, щоб зупинити поширення коронавірусу.

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