Нью-Дели идет на недельный локдаун из-за критической ситуации с COVID-19

Детали

Огромная страна с населением 1,3 миллиарда человек сообщила о рекордном уровне в 273 810 случаев заражения в понедельник, пятый день подряд, когда зарегистрировано более 200 тысяч случаев.

В Дели - наиболее пострадавшем городе Индии - в воскресенье было зарегистрировано 25 500 новых случаев заражения, причем почти у одной трети протестированных были положительные результаты на коронавирус.

"Система здравоохранения Дели переживает переломный момент. Ситуация с COVID-19 довольно критическая. Если мы не введем локдаун сейчас, нас ждет еще более серьезная катастрофа. С сегодняшнего дня до следующего понедельника будет локдаун", - сказал главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Кеджривал добавил, что предприятия будут закрыты, а движение по северному 20-миллионному городу будет ограничено предоставлением основных услуг.

"Локдаун не прекращает пандемию, а лишь замедляет ее. Мы будем использовать этот недельный локдаун, чтобы помочь нашей системе здравоохранения", - сказал он, добавив, что система здравоохранения "испытывала серьезную нагрузку" и "достигла своего предела".

Как указывает издание, в крематориях и на кладбищах по всей стране огромные очереди, так как количество смертей от коронавируса увеличивается. В Дели многим семьям приходится ждать ночь своей очереди кремировать членов своей семьи. Тем временем социальные сети наводнили отчаявшиеся семьи с просьбами предоставить больничные койки, запасы кислорода и лекарства.

Дополнение

Ограничения последовали за аналогичными мерами в других частях Индии, в том числе в западном штате Махараштра, где находится финансовая столица Мумбаи, и южном штате Тамилнад.

В понедельник в офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что запланированная поездка премьер-министра в Индию на следующей неделе была отменена "в свете текущей ситуации с коронавирусом".

По данным ВОЗ, в Индии по состоянию на 19 апреля 2021 года было зарегистрировано 15 061 919 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 178 769 смертельными случаями. По состоянию на 10 апреля 2021 года в стране было введено 104 365 035 доз вакцин.

К слову

Индонезия стремится до конца июля снова открыть курортные острова Бали, Бинтан и Батам для иностранных туристов, планируя ускорить вакцинацию в этих регионах, чтобы остановить распространение коронавируса.