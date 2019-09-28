НСЖУ закликала Мендель та Офіс Президента переглянути ставлення до журналістів та вибачитися
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Прессекретар Президента України Юлія Мендель та загалом Офіс президента мають переглянути своє ставлення до журналістів та вибачитися за прикрі інциденти, що мали місце. З такою заявою виступив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
“Прес-секретар Президента не має права фізично перешкоджати роботі журналістів. Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування — це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися”, — вважає Томіленко.
Він заявив про солідарність з журналістами “Схем” та американським журналістом Крістофером Міллером, який працює у Києві.
“Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природньо. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності — найгірша з можливих реакцій влади.
Національна спілка журналістів України звертається до Офісу Президента та прес-секретаря Президента Юлії Мендель із закликом переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися. І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа — це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами”, — наголосив Томіленко.
Нагадаємо, днями було оприлюднено відео на якому Мендель не підпускає українського журналіста Сергія Андрушка до Президента України. Також Крістофер Міллер, який до цього також був втягнений у подібний інцидент з Мендель, заявив, що подібна поведінка перешкоджає роботі журналістів та не відповідає тому, як поводяться прессекретарі, наприклад, у США.
Слід додати, що сама Мендель вважає свою поведінку цілком виправданою.