"Не самый галантный джентльмен": Мендель прокомментировала инцидент с журналистом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель прокомментировала инцидент с одним из украинских журналистов. Свою реакцию она выложила в посте в Facebook, передает УНН.
Так, она отметила, что в США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу", иначе журналиста арестуют.
"Медиа настаивают, но не бросаются. Ибо личное пространство первого лица - это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, прикидываясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - написала пресс-секретарь.
Она заявила, что не толкала и не бросалась на журналиста, а останавливала его.
"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала.
Хотим цивилизованного поведения - давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - добавила Мендель.
Ранее в сети появился видеосюжет журналистского расследования, на котором видно, как Мендель пытается оттеснить украинского журналиста Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Напомним, за четыре месяца НСЖУ зафиксировала 23 случая физической агрессии в отношении журналистов.