"Не найгалантніший джентльмен": Мендель прокоментувала інцидент із журналістом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Речниця Президента України Юлія Мендель прокоментувала інцидент з одним з українських журналістів. Свою реакцію вона виклала у пості у Facebook, передає УНН.
Так, вона зазначила, що у США "ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи", інакше журналіста заарештують.
"Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві", - написала речниця.
Вона заявила, що не штовхала і не кидалася на журналіста, а зупиняла його.
"Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла.
Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - додала Мендель.
Раніше у мережі з’явився відеосюжет журналістського розслідування, на якому видно, як Мендель намагається відтіснити українського журналіста Сергія Андрушка, який хотів поставити запитання Президенту України Володимиру Зеленському.
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Нагадаємо, за чотири місяці НСЖУ зафіксувала 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів.