НСЖУ призвал Мендель и Офис Президента пересмотреть отношение к журналистам и извиниться
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Пресс-секретар Президента Украины Юлия Мендель и Офис президента должны пересмотреть свое отношение к журналистам и извиниться за досадные инциденты, имевшие место. С таким заявлением выступил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"Пресс-секретарь Президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. Или дружеские объятия, или отталкивания-оттягивание - это не поведение, с которой журналисты должны мириться", - считает Томиленко.
Он заявил о солидарности с журналистами "Схем" и американским журналистом Кристофером Миллером, который работает в Киеве.
"Власть во всем мире ищет форматы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти.
Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису Президента и пресс-секретарю Президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли. И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - подчеркнул Томиленко.
Напомним, на днях было обнародовано видео на котором Мендель не подпускает украинского журналиста Сергея Андрушко к Президенту Украины. Также Кристофер Миллер, который до этого также был вовлечен в подобный инцидент с Мендель, заявил, что подобное поведение препятствует работе журналистов и не соответствует тому, как ведут себя пресс-секретар, например, в США.
Следует добавить, что сама Мендель считает свое поведение вполне оправданным.