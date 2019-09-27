Американський журналіст вказав Мендель, що вона перешкоджає журналістській роботі

"З повагою і як людина, яка знала вас особисто кілька років, Юлія, я не згоден з вашим твердженням. Ваша поведінка - це не те, як повинні поводитися прес-секретарі та офіційні представники. Ба більше, це не те, як поводять себе ті, хто перебуває в аналогічних позиціях у США. Ні за що. Ці недавні інциденти за участі вас показують тривожну картину поведінки. Це ніщо інше, як перешкода нашій роботі", - написав Міллер.

Його коментар став найпопулярнішим під постом Мендель, набравши понад 50 лайків за півгодини. Багато погодилися з його думкою у коментарях.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився відеосюжет журналістського розслідування, на якому видно, як Мендель намагається відтіснити українського журналіста Сергія Андрушка, який хотів поставити питання Президенту України Володимиру Зеленському.

Юлія Мендель, коментуючи подію, заявила, що у США "ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи", інакше журналіста заарештують.