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Американский журналист указал Мендель, что она препятствует журналистской работе

Киев • УНН

 • 15067 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Поведение пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель не соответствует тому, как должен вести себя пресс-секретарь. Об этом в комментарии под сегодняшним постом Мендель в Facebook написал журналист Radio free Europe, автор колонок в POLITICO, The Guardian, The Times и CNN Кристофер Миллер, передает УНН.

Американский журналист указал Мендель, что она препятствует журналистской работе

"С уважением и как человек, который знал вас лично несколько лет, Юлия, я не согласен с вашим утверждением. Ваше поведение – это не то, как должны вести себя пресс-секретари и официальные представители. Более того, это не то, как ведут себя те, кто находится в аналогичных позициях в США. Ни за что. Эти недавние инциденты с участием вас показывают тревожную картину поведения. Это ничто иное, как препятствие нашей работе", - написал Миллер.

Его комментарий стал самым популярным под постом Мендель, набрав более 50 лайков за полчаса. Многие согласились с его мнением в комментариях.

Напомним, ранее в сети появился видеосюжет журналистского расследования, на котором видно, как Мендель пытается оттеснить украинского журналиста Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Юлия Мендель, комментируя произошедшее, заявила, что в США "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу", иначе журналиста арестуют.

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