Новою директоркою УКФ стала Анастасія Образцова

Український культурний фонд очолила Анастасія Образцова. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

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В результаті другого етапу конкурсного добору на посаду виконавчого директора УКФ, який відбувся 11 вересня, інституцію очолила Анастасія Образцова. Раніше вона працювала директоркою Українського центру культурних досліджень, також очолювала директорат креативних індустрій Міністерства культури. До виконання нових повноважень приступить після укладання контракту з Мінкультом.

Нагадаємо

Український культурний фонд, як державний оператор розвитку культури та креативних індустрій, заснований у 2017 році. Підтримку культурно-мистецьких проєктів здійснює на конкурсних засадах в межах семи секторів: аудіальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, перформативне та сценічне мистецтво, а також культурні та креативні індустрії. На сайті установи звітується, що за 7 років діяльності УКФ профінансував 2717 культурно-мистецьких проєктів на суму 1,6 млрд грн.

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