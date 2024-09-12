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Новою директоркою УКФ стала Анастасія Образцова

Новою директоркою УКФ стала Анастасія Образцова

Київ • УНН

 • 13958 перегляди

Міністерство культури повідомило про призначення Анастасії Образцової на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. Раніше вона очолювала Український центр культурних досліджень та директорат креативних індустрій Мінкультури.

Український культурний фонд очолила Анастасія Образцова. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише УНН.

Деталі

В результаті другого етапу конкурсного добору на посаду виконавчого директора УКФ, який відбувся 11 вересня, інституцію очолила Анастасія Образцова. Раніше вона працювала директоркою Українського центру культурних досліджень, також очолювала директорат креативних індустрій Міністерства культури. До виконання нових повноважень приступить після укладання контракту з Мінкультом.

Нагадаємо

Український культурний фонд, як державний оператор розвитку культури та креативних індустрій, заснований у 2017 році. Підтримку культурно-мистецьких проєктів здійснює на конкурсних засадах в межах семи секторів: аудіальне мистецтво, візуальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, культурна спадщина, літературна справа, перформативне та сценічне мистецтво,  а також культурні та креативні індустрії. На сайті установи звітується, що за 7 років діяльності УКФ профінансував 2717 культурно-мистецьких проєктів на суму 1,6 млрд грн.

У Львові створять 3D-моделі давніх писанок з 12 регіонів України19.08.24, 17:52 • 16187 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Культура

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