Новым директором УКФ стала Анастасия Образцова

Украинский культурный фонд возглавила Анастасия Образцова. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

Детали

В результате второго этапа конкурсного отбора на должность исполнительного директора УКФ, который состоялся 11 сентября, институцию возглавила Анастасия Образцова. Ранее она работала директором Украинского центра культурных исследований, также возглавляла директорат креативных индустрий Министерства культуры. К выполнению новых полномочий приступит после заключения контракта с Минкультом.

Напомним

Украинский культурный фонд, как государственный оператор развития культуры и креативных индустрий, основанный в 2017 году. Поддержку культурно-художественных проектов осуществляет на конкурсной основе в пределах семи секторов: аудиальное искусство, визуальное искусство, аудиовизуальное искусство, культурное наследие, литературное дело, перформативное и сценическое искусство, а также культурные и креативные индустрии. На сайте учреждения отчитывается, что за 7 лет деятельности УКФ профинансировал 2717 культурно-художественных проектов на сумму 1,6 млрд грн.

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