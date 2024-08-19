Во Львове создадут 3D-модели древних писанок из 12 регионов Украины

Во Львове при поддержке ERA создадут 3D-модели древних писанок. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

Детали

Во львовском музее этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины при поддержке Украинского культурного фонда впервые оцифруют аутентичные писанки конца XIX-начала XX в.

Речь идет о 3D-модели писанок из 12 этнографических регионов Украины, которые будут созданы в рамках проекта "Украинская писанка в европейском культурном пространстве", в частности: Бойковщины, Буковины, Волыни, Галичины, Гуцульщины, Лемковщины, Надсянья, Подолья, Покутья, Полесья, Среднего Поднепровья и Холмщины.

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Как отмечают создатели проекта, древнейшие писанки в коллекции происходят из Гуцульщины и датируются 1890 годом и Волыни, 1894 год. До сих пор к этим экспонатам имели доступ только исследователи и музейные работники. Для оцифровки выбрали древнейшие писанки-те, что сохраняют аутентичные росписи и тысячелетнюю традицию, хотя и переживают уже третью большую войну.

Оцифрованные Украинские писанки из Музей этнографии и художественного промысла Института народоведения НАН Украины можно будет увидеть вскоре на сайте проекта, где разместят 250 памятников и 50 3D-моделей.

Напомним

Коллекция Музея этнографии и художественного промысла насчитывает почти 13 тысяч памятников и является одной из крупнейших и древнейших в Украине. Сборник начал формировать Музей научного общества имени Шевченко, первый на Галичине украинский музей, по случаю открытия 1895 года.

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