Нового Генпрокурора в Україні не буде до виборів - політолог

"Якщо не знайдуться голоси (у Верховній Раді за відставку Юрія Луценка з посади Генерального прокурора – ред.), то Луценко залишається на посаді. У нас вже були подібні випадки, коли і відставку деяких міністрів не приймали", - зазначив політолог.

За його словами, якщо ж відставка Генпрокурора буде прийнята, новим очільником ГПУ стане "виконуючий обов’язків" Генпрокурора.

"Скоріше за все, враховуючи чинник президентських виборів, у нас буде в даному випадку виконувач обов'язків. Провести нову кандидатуру Генпрокурора через Верховну Раду буде дуже й дуже важко", - уточнив експерт.

За його словами, перш за все, главі держави буде надзвичайно складно знайти оптимальну для себе фігуру та ще й заручитися підтримкою парламенту – особливо з огляду на те, як приймалося рішення про призначення на цю посаду самого Луценка.

При цьому політолог наголосив, що Юрій Луценко не планує брати участь у виборах, тому його рішення піти у відставку продиктоване виключно емоційною реакцією на звинувачення з боку громадських активістів, які лунають після смерті Катерини Гандзюк.

"Луценко і так збирався іти у відставку, але після президентських виборів. А зараз, думаю, що терпець урвався, і це така емоційна, психологічна реакція", - зазначив він.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що сьогодні подає Президенту України Петру Порошенку заяву про свою відставку. Про це він заявив під час виступу у сесійній залі Верховної Ради.

Юрій Луценко - Генеральний прокурор України з 12 травня 2016 року. Член РНБО.

Ще до голосування Верховна Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду Генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.

“Смерть Каті Гандзюк переживаю як особисте горе. Щойно завершив нараду”, — зазначив Юрій Луценко після повідомлень про смерть громадської активістки 4 листопада.

Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла, перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.

Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.