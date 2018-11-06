Нового Генпрокурора в Украине не будет до выборов - политолог

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В случае, если в парламенте не найдутся голоса за отставку Юрия Луценко, то он останется на посту Генпрокурора. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Если не найдутся голоса (в Верховной Раде за отставку Юрия Луценко с должности Генерального прокурора - ред.), то Луценко остается на должности. У нас уже были подобные случаи, когда и отставку некоторых министров не принимали", - отметил политолог.

По его словам, если же отставка Генпрокурора будет принята, новым главой ГПУ станет "исполняющий обязанности" Генпрокурора.

"Скорее всего, учитывая фактор президентских выборов, у нас будет в данном случае исполняющий обязанности. Провести новую кандидатуру Генпрокурора через Верховную Раду будет очень и очень трудно", - уточнил эксперт.

По его словам, прежде всего, главе государства будет чрезвычайно сложно найти оптимальную для себя фигуру да еще и заручиться поддержкой парламента - особенно учитывая то, как принималось решение о назначении на эту должность самого Луценко.

При этом политолог отметил, что Юрий Луценко не планирует участвовать в выборах, поэтому его решение уйти в отставку продиктовано исключительно эмоциональной реакцией на обвинения со стороны общественных активистов, которые звучат после смерти Екатерины Гандзюк.

"Луценко и так собирался уходить в отставку, но после президентских выборов. А сейчас, думаю, что терпение лопнуло, и это такая эмоциональная, психологическая реакция", - отметил он.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сегодня представляет Президенту Украины Петру Порошенко заявление о своей отставке. Об этом он заявил во время выступления в сессионном зале Верховной Рады.

Юрий Луценко - Генеральный прокурор Украины с 12 мая 2016 года. Член СНБО.

Еще до голосования Верховная Рада поддержала изменения в законодательство, которые позволяют занимать должность Генпрокурора человеку без юридического образования и нормируют реформу Генпрокуратуры.

"Смерть Кати Гандзюк переживаю как личное горе. Только что завершил совещание", - отметил Юрий Луценко после сообщений о смерти общественной активистки 4 ноября.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк претерпела химических ожогов более 30% тела, перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меру пяти подозреваемым в преступлении. В то же время одного подозреваемого, Николая Новикова, отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

Украинские Национальные Новости

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