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Варіант Covid-19 Arcturus викликає новий симптом. Можна сплутати з алергією

Варіант Covid-19 Arcturus викликає новий симптом. Можна сплутати з алергією

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Субваріант XBB.1.16, відомий як Arcturus, був внесений ВООЗ до списку варіантів, що знаходяться під моніторингом. Симптоми Arcturus відрізняються від попередніх підваріантів. Про це УНН пише з посиланням на CBS News.

Деталі

XBB.1.16 є нащадком рекомбінантного XBB, який є сумішшю двох ліній BA.2. У соціальних мережах цей варіант отримав назву Arcturus, як найяскравіша зірка у північній півкулі.

Він був виявлений в Індії раніше цього року і поширився на 29 інших країн, включаючи США.

"Мутація, яка робить його трохи трансмісивнішим, трохи заразнішим", - сказав лікар Неха Нарула зі Stanford Health Care.

Лікар Нарула повідомив, що вони спостерігають сплеск захворюваності дітей. Лікар додав, що хороша новина полягає в тому, що варіант не викликає серйознішого захворювання.

"Коли справа доходить до симптомів, ми все ще бачимо такі речі, як біль у горлі, кашель, пропасниця, але новий симптом, про який говорять люди, - це симптом кон'юнктивіту. Це відбувається і в дорослих і дітей", - повідомив Нарула.

"З попереднім штамом ми спостерігали більше застуд та лихоманки, кашлю, навіть головного болю, кон'юнктивіт був не такий поширений. З цим конкретним штамом ми спостерігаємо це частіше й у більшої кількості пацієнтів".

З огляду на те, що зараз сезон алергії і є інші віруси застуди, які можуть викликати кон'юнктивіт, це може трохи збивати з пантелику.

"Тому, якщо ви не були захищені вакцинами чи бустерами, зробіть це. Але якщо у вас є деякі з цих симптомів, сльозові очі, червоні сверблячі очі або інші симптоми застуди, особливо зараз з цим новим варіантом, не списуйте це на алергію, зробіть тест на Covid і поговоріть зі своїм лікарем, щоб він міг дати вам додаткові рекомендації щодо лікування", - сказав лікар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Таїланд повідомив про першу у світі смерть від нового Covid-варіанту Arcturus. Виявлено новий симптом

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