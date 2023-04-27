Вариант Covid-19 Arcturus вызывает новый симптом. Можно спутать с аллергией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Субвариант XBB.1.16, известный как Arcturus, был внесен ВОЗ в список находящихся под мониторингом вариантов. Симптомы Arcturus отличаются от предыдущих подвариантов. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBS News.
Детали
XBB.1.16 является потомком рекомбинантного XBB, который является смесью двух линий BA.2. В социальных сетях этот вариант получил название Arcturus, как самая яркая звезда в северном полушарии.
Он был обнаружен в Индии ранее в этом году и распространился на 29 других стран, включая США.
"Мутация, которая делает его немного более трансмиссивным, немного более заразным", - сказал доктор Неха Нарула из Stanford Health Care.
Доктор Нарула добавил, что они наблюдают всплеск заболеваемости детей. Врач добавил, что хорошая новость заключается в том, что вариант не вызывает более серьезного заболевания.
"Когда дело доходит до симптомов, мы все еще видим такие вещи, как боль в горле, кашель, лихорадка, но новый симптом, о котором говорят люди, - это симптом конъюнктивита. Это происходит и у взрослых и детей", - сообщил Нарула.
"С предыдущим штаммом мы наблюдали больше простуд и лихорадки, кашля, даже головной боли, конъюнктивит был не так распространен. С этим конкретным штаммом мы наблюдаем это чаще и у большего количества пациентов".
Учитывая, что сейчас сезон аллергии и есть другие вирусы простуды, которые могут вызвать конъюнктивит, это может немного сбивать с толку.
"Поэтому, если вы не были защищены вакцинами или бустерами, сделайте это. Но если у вас есть некоторые из этих симптомов, слезные глаза, красные зудящие глаза или другие симптомы простуды, особенно сейчас с этим новым вариантом, не списывайте это на аллергию, сделайте тест на Covid и поговорите со своим врачом, чтобы он мог дать вам дополнительные рекомендации по лечению", - сказал доктор Нарула.
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