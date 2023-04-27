Вариант Covid-19 Arcturus вызывает новый симптом. Можно спутать с аллергией

Детали

XBB.1.16 является потомком рекомбинантного XBB, который является смесью двух линий BA.2. В социальных сетях этот вариант получил название Arcturus, как самая яркая звезда в северном полушарии.

Он был обнаружен в Индии ранее в этом году и распространился на 29 других стран, включая США.

"Мутация, которая делает его немного более трансмиссивным, немного более заразным", - сказал доктор Неха Нарула из Stanford Health Care.

Доктор Нарула добавил, что они наблюдают всплеск заболеваемости детей. Врач добавил, что хорошая новость заключается в том, что вариант не вызывает более серьезного заболевания.

"Когда дело доходит до симптомов, мы все еще видим такие вещи, как боль в горле, кашель, лихорадка, но новый симптом, о котором говорят люди, - это симптом конъюнктивита. Это происходит и у взрослых и детей", - сообщил Нарула.

"С предыдущим штаммом мы наблюдали больше простуд и лихорадки, кашля, даже головной боли, конъюнктивит был не так распространен. С этим конкретным штаммом мы наблюдаем это чаще и у большего количества пациентов".

Учитывая, что сейчас сезон аллергии и есть другие вирусы простуды, которые могут вызвать конъюнктивит, это может немного сбивать с толку.

"Поэтому, если вы не были защищены вакцинами или бустерами, сделайте это. Но если у вас есть некоторые из этих симптомов, слезные глаза, красные зудящие глаза или другие симптомы простуды, особенно сейчас с этим новым вариантом, не списывайте это на аллергию, сделайте тест на Covid и поговорите со своим врачом, чтобы он мог дать вам дополнительные рекомендации по лечению", - сказал доктор Нарула.

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