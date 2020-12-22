Новий штам COVID-19: МОЗ назвав можливі причини мутації коронавірусу

“За останні кілька тижнів у Великій Британії було зафіксоване значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби у південно-східній Англії — це змусило епідеміологів Великої Британії посилити епідеміологічний та вірусологічний контроль і розслідування... Вони зафіксували циркуляцію нового варіанту SARS-CoV-2... Чому така мутація відбувається? Насамперед, вчені з Великої Британії говорять, що це могло виникнути внаслідок інфікування коронавірусом людини з імуносупресією. Довготривалий перебіг хвороби саме в цієї людини призвів до того, що імунітет не справлявся з боротьбою із вірусом, і він продовжував розмножуватися всередині організму. Це призвело до певних мутацій в білках-шипах”, — зазначив він.

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Окрім того, зараз вчені з’ясовують, чи міг цей вірус передатися людині від норок у Данії.

"Але додатково вивчається й інша версія, оскільки мутація, яка була виявлена в коронавірусу, досить схожа з мутацією білка, яка була виявлена в норок у Данії. Зараз вчені займаються цим питанням і досліджують, чи є міжвидова передача від людини до норок і від норки до людини і чи не призвело це до мутації? А якщо призвело, то які подальші наслідки… для подальшого поширення коронавірусу... Наразі науковцям відомо вже про 12 000 мутацій коронавірусу", - підсумував він.

Так, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном. В оголошені прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.

Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з іншими державними відомствами уважно відстежує ситуацію з виявленням нового штаму коронавірусної хвороби і закликає утриматися від поїздок до Великої Британії.

Додамо, уже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв’язку з виявленням там нового виду коронавірусу. Україна до них наразі не планує приєднуватися.