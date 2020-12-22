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Новый штамм COVID-19: Минздрав назвал возможные причины мутации коронавируса

Киев • УНН

 • 11962 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. На данный момент ученые рассматривают несколько причин мутации коронавируса, вызывающего COVID-19, одна из них связана с инфицированием человека со слабым иммунитетом, а вторая - с межвидовой передачей вируса. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Новый штамм COVID-19: Минздрав назвал возможные причины мутации коронавируса

"За последние несколько недель в Великобритании было зафиксировано значительный рост количества случаев коронавирусной болезни в юго-восточной Англии - это заставило эпидемиологов Великобритании усилить эпидемиологический и вирусологический контроль и расследование... Они зафиксировали циркуляцию нового варианта SARS-CoV-2... Почему такая мутация происходит? Прежде всего, ученые из Великобритании говорят, что это могло возникнуть в результате инфицирования коронавирусом человека с иммуносупрессией. Длительное течение болезни именно у этого человека привело к тому, что иммунитет не справлялся с борьбой с вирусом, и он продолжал размножаться внутри организма. Это привело к определенным мутациям в белках-шипах", - отметил он.

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Кроме того, на данный момент ученые выясняют, мог ли этот вирус передаться человеку от норок в Дании.

"Но дополнительно изучается и другая версия, поскольку мутация, которая была обнаружена у коронавируса, достаточно схожа с мутацией белка, которая была обнаружена у норок в Дании. На данный момент ученые занимаются этим вопросом и исследуют, есть ли межвидовая передача от человека к норки и от норки к человеку и не привело ли это к мутации? А если привело, то какие дальнейшие последствия... для дальнейшего распространения коронавируса... На сегодня ученым известно уже о 12 000 мутаций коронавируса", - подытожил он.

Так, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом. В оглашенные премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины вместе с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию с выявлением нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.

Добавим, уже более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса. Украина к ним пока не планирует присоединяться.

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