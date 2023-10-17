Для окупантів більше немає безпечних місць у межах міжнародно визнаних кордонів України – Подоляк про отримання ATACMS
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про те, як надані західними партнерами далекобійні ракети ATACMS, вплинуть на подальший перебіг війни. Відповідну заяву він зробив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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“Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий. Скільки не записуй у „Конституцію Росії“ окуповані території, аби „зберегти спадок“ під ризиком палацових переворотів, зрештою Москві доведеться визнати умови на землі, які склалися. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах... міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою Південь, Крим і Чорноморський флот. Годинник уже пішов у зворотному напрямку”, — написав Подоляк.
Деталі
Радник керівника Офісу Президента також іронізував, що нафтові потужності росії все ще мають вагу на світовій арені, однак це не врятує її від неминучого кінця:
“Нафтогазова голка ще відтягує кінець. Але він уже давно став неминучим”, — підсумував Михайло Подоляк свій прогноз.
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Нагадаємо
Ранком 17 жовтня, мережею пронеслась інформація що Україна вперше використала ракети ATACMS, що в обмеженій кількості таємно отримала від США.
А вже ввечері, у своєму традиційному відеозверненні до українців застосування далекобійних ракет українськими військовими підтвердив Президент Володимир Зеленський.