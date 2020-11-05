Новий антирекорд: у Києві за добу підтвердили ще понад 980 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За минулу добу у Києві виявили 983 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 11 осіб померли. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка у його Telegram-каналі.
"Кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу у Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 827 киян. На сьогодні у столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 539 жінок (віком від 18 до 89 років);
▪️ 362 чоловіки (від 18 до 91 року);
▪️ 41 дівчинка (від 1 місяця до 17 років);
▪️ 41 хлопчик (від 1 до 17 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, 27 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 99 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали у столиці ще 348 людей. Всього коронавірус подолали 13 769 мешканців Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Солом‘янському районі – 154, у Деснянському – 144 та 127 випадків – у Дарницькому районі", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Нагадаємо, вчора у Києві за добу коронавірус підтвердили ще у близько 860 людей, що стало новим антирекордом.