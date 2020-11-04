Новий антирекорд: у Києві за добу коронавірус підтвердили ще у близько 860 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У столиці коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу виявили у 856 людей, 17 людей померли. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу у Києві найбільша кількість хворих (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) за весь період пандемії - 856 випадків. Померли 17 людей. Всього від коронавірусу у столиці 816 летальних випадків, а підтверджених випадків захворювання на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) - загальна кількість у нашому місті - 40 тис. 390", - повідомив Кличко.
За його словами, захворіли:
▪️ 456 жінок (віком від 19 до 90 років);
▪️ 334 чоловіки (від 18 до 83 рокiв);
▪️ 34 дівчинки (від 2 місяців до 17 років);
▪️ 32 хлопчики (від 15 днів до 16 років).
"Захворіли, зокрема, і 43 медики. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 71 пацієнта. Інші - знаходяться вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали у столиці 268 людей. Усього коронавірус подолав 13421 мешканець Києва", - додав мер.
Він зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили: у Дніпровському районі - 132, у Деснянському районі - 109 та у Солом’янському районі — 98.
Нагадаємо, в Україні вже 420 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 9 524.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою ситуацією із готовністю до послаблення карантину.