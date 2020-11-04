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Новый антирекорд: в Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у около 860 человек

Новый антирекорд: в Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у около 860 человек

Киев  •  УНН

 • 12302 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В столице коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки обнаружили у 856 человек, 17 человек умерли. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки в Киеве наибольшее количество больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) за весь период пандемии - 856 случаев. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев, а подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) - общее количество в нашем городе - 40 тыс. 390", - сообщил Кличко.

По его словам, заболели:
▪️ 456 женщин (в возрасте от 19 до 90 лет);
▪️ 334 мужчины (от 18 до 83 лет);
▪️ 34 девочки (от 2 месяцев до 17 лет);
▪️ 32 мальчика (от 15 дней до 16 лет).

"Заболели в том числе и 43 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Остальные - находятся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолел 13421 житель Киева", - добавил мэр.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе - 132, в Деснянском районе - 109 и в Соломенском районе - 98.

Напомним, в Украине уже 420 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 9524.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей ситуацией с готовностью к ослаблению карантина.

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