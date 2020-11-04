МОЗ: на Буковині та Хмельниччині найгірша ситуація із готовністю до послаблення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Станом на 4 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення: у Чернівецькій області – 553,7 (+), у Хмельницькій області – 469,9 (+), у Житомирській області – 462,4 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 111,3 (-), у Дніпропетровській області 141,1 (+) і у Вінницькій області – 176,6 (+).
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на 8:30 4 листопада зафіксовано вже 420 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - абсолютний антирекорд для країни у понад 9,5 тисяч.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.