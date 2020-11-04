Минздрав: на Буковине и в Хмельницкой области самая худшая ситуация с готовностью к ослаблению карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на 4 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости 100 тысяч населения: в Черновицкой области - 553,7 (+), в Хмельницкой области - 469,9 (+), в Житомирской области - 462,4 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 111,3 (-), в Днепропетровской области 141,1 (+) и в Винницкой области - 176,6 (+).
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине на 8:30 4 ноября зафиксировано уже 420 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - абсолютный антирекорд для страны в более чем 9,5 тысяч.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.