Новый антирекорд: в Киеве за сутки подтвердили еще более 980 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 983 случая коронавирусной болезни COVID-19, 11 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра столицы Виталия Кличко в его Telegram-канале.
"Количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в столице продолжает тревожно увеличиваться. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодня в столице уже 41373 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 539 женщин (в возрасте от 18 до 89 лет);
▪️ 362 мужчины (от 18 до 91 года);
▪️ 41 девочка (от 1 месяца до 17 лет);
▪️ 41 мальчик (от 1 до 17 лет).
Указывается, что заболели, в частности, 27 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Соломенском районе - 154, в Деснянском - 144 и 127 случаев - в Дарницком районе", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Напомним, вчера в Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще в около 860 человек , что стало новым антирекордом.