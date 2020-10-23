Новий антирекорд: у Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 635 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 635 людей, померло 14. Всього у місті 33135 підтверджених випадків захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Кількість нових випадків захворювання на COVID-19 у Києві збільшується. За минулу добу у (Києві — ред.) виявили ще 635 хворих на COVID-19. Померли 14 людей. Всього коронавірус забрав життя 656 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 33135", — сказав Кличко.
Зазначається, що серед тих, хто захворіли:
▪️ 352 жінки (віком від 18 до 84 років);
▪️ 247 чоловіків (від 18 до 86 рокiв);
▪️ 18 дівчаток (від трьох місяців до 14 років);
▪️ 18 хлопчиків (від десяти місяців до 17 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, і 30 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 64 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Одужали за минулу добу 185 людей. Всього коронавірус подолали 11489 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Деснянському районі – 115, у Печерському – 96 та у Дніпровському – 88 районах", – зазначив Кличко.
Як повідомлялося, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Також сьогодні стало відомо, що Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину.