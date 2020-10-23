Новый антирекорд: в Киеве за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 635 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 635 человек, умерло 14. Всего в городе 33135 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Количество новых случаев заболевания COVID-19 в Киеве увеличивается. За минувшие сутки в (Киеве - ред.) обнаружили еще 635 больных COVID-19. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в столице уже 33135", - сказал Кличко.
Отмечается, что среди тех, кто заболели:
▪️ 352 женщины (в возрасте от 18 до 84 лет);
▪️ 247 мужчин (от 18 до 86 лет);
▪️ 18 девочек (от трех месяцев до 14 лет);
▪️ 18 мальчиков (от десяти месяцев до 17 лет).
Указывается, что заболели в том числе и 30 медиков. В больницы столицы госпитализировали 64 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
"Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус преодолели 11489 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе - 115, в Печерском - 96 и в Днепровском - 88 районах", - отметил Кличко.
Как сообщалось, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Также сегодня стало известно, что Киев остается в "оранжевой" зоне карантина.