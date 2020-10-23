У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській, Одеській, Хмельницькій, Житомирській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області – 693, у місті Києві – 635, в Одеській області – 571, у Хмельницькій області – 471, у Житомирській області – 426", - зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено — 330396 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 7517, одужало від хвороби — 137578 осіб (+2680 за добу), померло через наслідки COVID-19 — 6164 особи (+121 за добу). Також загалом проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 923 випадки;
  • Волинська область — 11 792 випадки;
  • Дніпропетровська область — 12 380 випадків;
  • Донецька область — 8 160 випадків;
  • Житомирська область — 11 264 випадки;
  • Закарпатська область — 12 541 випадок;
  • Запорізька область — 7 495 випадків;
  • Івано-Франківська область — 17 705 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 858 випадків;
  • м. Київ — 33 135 випадків;
  • Київська область — 13 958 випадків;
  • Львівська область — 26 399 випадків;
  • Луганська область — 2 985 випадків;
  • Миколаївська область — 6 602 випадки;
  • Одеська область — 21 128 випадків;
  • Полтавська область — 7 532 випадки;
  • Рівненська область — 16 985 випадків;
  • Сумська область — 9 888 випадків;
  • Тернопільська область — 18 613 випадків;
  • Харківська область — 31 592 випадки;
  • Херсонська область — 2 951 випадок;
  • Хмельницька область — 12 413 випадків;
  • Чернівецька область — 18 811 випадків;
  • Черкаська область — 7 704 випадки;
  • Чернігівська область — 7 582 випадки.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 23 жовтня зафіксовано вже 330 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль, цього разу - у понад 7,5 тисячі.

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