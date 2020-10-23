У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській, Одеській, Хмельницькій, Житомирській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Харківській області – 693, у місті Києві – 635, в Одеській області – 571, у Хмельницькій області – 471, у Житомирській області – 426", - зазначив він.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено — 330396 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу — 7517, одужало від хвороби — 137578 осіб (+2680 за добу), померло через наслідки COVID-19 — 6164 особи (+121 за добу). Також загалом проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 8 923 випадки;
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- Волинська область — 11 792 випадки;
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- Дніпропетровська область — 12 380 випадків;
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- Донецька область — 8 160 випадків;
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- Житомирська область — 11 264 випадки;
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- Закарпатська область — 12 541 випадок;
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- Запорізька область — 7 495 випадків;
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- Івано-Франківська область — 17 705 випадків;
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- Кіровоградська область — 1 858 випадків;
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- м. Київ — 33 135 випадків;
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- Київська область — 13 958 випадків;
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- Львівська область — 26 399 випадків;
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- Луганська область — 2 985 випадків;
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- Миколаївська область — 6 602 випадки;
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- Одеська область — 21 128 випадків;
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- Полтавська область — 7 532 випадки;
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- Рівненська область — 16 985 випадків;
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- Сумська область — 9 888 випадків;
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- Тернопільська область — 18 613 випадків;
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- Харківська область — 31 592 випадки;
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- Херсонська область — 2 951 випадок;
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- Хмельницька область — 12 413 випадків;
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- Чернівецька область — 18 811 випадків;
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- Черкаська область — 7 704 випадки;
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- Чернігівська область — 7 582 випадки.
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Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8:45 23 жовтня зафіксовано вже 330 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - антирекорд третій день поспіль, цього разу - у понад 7,5 тисячі.