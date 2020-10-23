В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 693, в городе Киеве - 635, в Одесской области - 571, в Хмельницкой области - 471, в Житомирской области - 426" , - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено - 330 396 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 7517, выздоровели от болезни - 137578 человек (+2680 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6164 лица (+121 за сутки). Также в целом проведено 2950463 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
-
- Винницкая область - 8923 случая;
-
- Волынская область - 11 792 случая;
-
- Днепропетровская область - 12 380 случаев;
-
- Донецкая область - 8160 случаев;
-
- Житомирская область - 11 264 случая;
-
- Закарпатская область - 12 541 случай;
-
- Запорожская область - 7495 случаев;
-
- Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
-
- Кировоградская область - 1858 случаев;
-
- г. Киев - 33135 случаев;
-
- Киевская область - 13 958 случаев;
-
- Львовская область - 26 399 случаев;
-
- Луганская область - 2985 случаев;
-
- Николаевская область - 6602 случая;
-
- Одесская область - 21 128 случаев;
-
- Полтавская область - 7532 случая;
-
- Ровенская область - 16 985 случаев;
-
- Сумская область - 9888 случаев;
-
- Тернопольская область - 18 613 случаев;
-
- Харьковская область - 31 592 случая;
-
- Херсонская область - 2951 случай;
-
- Хмельницкая область - 12 413 случаев;
-
- Черновицкая область - 18 811 случаев;
-
- Черкасская область - 7704 случая;
-
- Черниговская область - 7582 случая.
-
Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8:45 23 октября зафиксировано уже 330 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд, на этот раз - в более 7,5 тысяч.