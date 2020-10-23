В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 693, в городе Киеве - 635, в Одесской области - 571, в Хмельницкой области - 471, в Житомирской области - 426" , - отметил он.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено - 330 396 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 7517, выздоровели от болезни - 137578 человек (+2680 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 6164 лица (+121 за сутки). Также в целом проведено 2950463 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 8923 случая;
  • Волынская область - 11 792 случая;
  • Днепропетровская область - 12 380 случаев;
  • Донецкая область - 8160 случаев;
  • Житомирская область - 11 264 случая;
  • Закарпатская область - 12 541 случай;
  • Запорожская область - 7495 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
  • Кировоградская область - 1858 случаев;
  • г. Киев - 33135 случаев;
  • Киевская область - 13 958 случаев;
  • Львовская область - 26 399 случаев;
  • Луганская область - 2985 случаев;
  • Николаевская область - 6602 случая;
  • Одесская область - 21 128 случаев;
  • Полтавская область - 7532 случая;
  • Ровенская область - 16 985 случаев;
  • Сумская область - 9888 случаев;
  • Тернопольская область - 18 613 случаев;
  • Харьковская область - 31 592 случая;
  • Херсонская область - 2951 случай;
  • Хмельницкая область - 12 413 случаев;
  • Черновицкая область - 18 811 случаев;
  • Черкасская область - 7704 случая;
  • Черниговская область - 7582 случая.

Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине на 8:45 23 октября зафиксировано уже 330 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд третий день подряд, на этот раз - в более 7,5 тысяч.

Украинские Национальные Новости

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