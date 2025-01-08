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Нові жертви обстрілів на Херсонщині: загинули двоє, четверо поранених

Київ • УНН

 • 27434 перегляди

На Херсонщині 7 січня внаслідок ворожих обстрілів з артилерії та дронів загинули двоє цивільних, ще четверо отримали поранення. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, включаючи житлові будинки.

На Херсонщині триває розслідування фактів воєнних злочинів, пов’язаних із обстрілами, які спричинили загибель і поранення цивільних. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, 7 січня 2025 року ворожі військові обстріляли населені пункти області з використанням артилерії та дронів. Станом на вечір підтверджено загибель двох людей та поранення ще чотирьох цивільних. 

Зранку в Наддніпрянському внаслідок атаки дрона загинув 62-річний чоловік. У Білозерці, поблизу кладовища, було знайдено тіло 48-річної жінки, яка, за попередніми даними, стала жертвою атаки 5 січня. 

Упродовж дня під обстрілами постраждали також мешканці Берислава, Херсона та Станіслава. Загалом пошкоджено щонайменше 16 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки та автомобілі. 

Слідчі органи збирають докази для притягнення винних до відповідальності за міжнародними нормами.

Чоловік помер у лікарні після російського обстрілу Антонівки на Херсонщині05.01.25, 19:17 • 30673 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКримінал та НП
ukrainaУкраїна
khersonХерсон

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