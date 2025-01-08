Новые жертвы обстрелов на Херсонщине: погибли двое, четверо раненых

На Херсонщине продолжается расследование фактов военных преступлений, связанных с обстрелами, которые повлекли гибель и ранения гражданских. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, 7 января 2025 года вражеские военные обстреляли населенные пункты области с использованием артиллерии и дронов. По состоянию на вечер подтверждена гибель двух человек и ранения еще четырех гражданских.

Утром в Надднепрянском в результате атаки дрона погиб 62-летний мужчина. В Белозерке, вблизи кладбища, было найдено тело 48-летней женщины, которая, по предварительным данным, стала жертвой атаки 5 января.

В течение дня под обстрелами пострадали также жители Берислава, Херсона и Станислава. Всего повреждено не менее 16 гражданских объектов, среди которых жилые дома и автомобили.

Следственные органы собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности по международным нормам.

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