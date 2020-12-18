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Нові вибори мера Харкова обійдуться у десятки мільйонів гривень – ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Після смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса, у місті відбудуться нові вибори, які можуть обійтися у десятки мільйонів гривень. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив член ЦВК Юрій Мірошниченко, передає УНН.

Нові вибори мера Харкова обійдуться у десятки мільйонів гривень – ЦВК

"Є певна процедура - вона прописана у виборчому кодексі. Звичайно, має оголосити нові вибори Верховна Рада України. На жаль, не завжди Верховна Рада керувалася визначеними термінами…Місто може бути без мера певний час, тому що ніяких санкцій за те, що терміни не будуть дотримані, у законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких буде здійснюватися звернення до Верховної Ради та призначення постанови Верховної Ради позачергових виборів мера Харкова", - повідомив він.

За його словами, це політичне питання і може бути затягнуте.

"За це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання…Це велике навантаження – це десятки мільйонів гривень – це звичайно необхідна процедура, тому що незважаючи на те, що це коштовна річ, все одно, вибори – це та процедура, без якої не може бути реалізована місцева влада", - додав Мірошниченко.

Як повідомлялося раніше в УНН, експерт пояснила, коли у Харкові відбудуться вибори міського голови.

Нагадаємо, вчора у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес - у Харкові оголошено жалобу. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, сім'ї та харків'янам з приводу смерті міського голови.

Як повідомлялося, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Смерть політика також підтвердили у Харківській міськраді.

Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.

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