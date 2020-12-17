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Експерт пояснила, коли у Харкові відбудуться вибори міського голови

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У зв’язку зі смертю міського голови Харкова Геннадія Кернеса Верховна Рада за процедурою має призначити позачергові вибори очільника міста. Попри встановлені у законодавстві строки, ця процедура на практиці може тривати роками. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, повідомляє УНН.

Експерт пояснила, коли у Харкові відбудуться вибори міського голови

"Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради. Оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте у часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - написала Айвазовська.

Вона пояснила, що не пізніш як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів.

"Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови. На практиці, відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати і подекуди процедура не була виконана роками", - додала Айвазовська.

Як повідомлялося раніше в УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс. Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді. Також стало відомо, що Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. На тому ж засіданні був обраний секретар міської ради Ігор Терехов (кандидатуру вніс Кернес). Відповідно до законодавства саме Терехов має виконувати обов’язки міського голови.

Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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