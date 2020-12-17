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Эксперт объяснила, когда в Харькове состоятся выборы городского главы

Киев • УНН

 • 19532 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В связи со смертью городского главы Харькова Геннадия Кернеса Верховная Рада по процедуре должна назначить внеочередные выборы главы города. Несмотря на установленные в законодательстве сроки, эта процедура на практике может длиться годами. Об этом на своей странице в Facebook написала глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская, сообщает УНН.

Эксперт объяснила, когда в Харькове состоятся выборы городского главы

"Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае увольнения с должности городского главы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского главы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что демонстрировала неоднократная практика. Поэтому пока функции городского главы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит в этом, не факт, что выборы городского главы Харькова состоятся в ближайшее время", - написала Айвазовская.

Она объяснила, что не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского главы, обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

"Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой Украины не позднее чем в девяностодневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего главы. На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента по неназначению даты и кое-когда процедура не была выполнена годами", - добавила Айвазовская.

Как сообщалось ранее в УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете. Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским главой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. На том же заседании был избран секретарь городского совета Игорь Терехов (кандидатуру внес Кернес). В соответствии с законодательством именно Терехов должен выполнять обязанности городского главы.

Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского главы Харькова значительно улучшилось.

Настоящее мэрский срок был третьим для Кернеса.

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