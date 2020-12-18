Новые выборы мэра Харькова обойдутся в десятки миллионов гривен - ЦИК

"Есть определенная процедура - она прописана в избирательном кодексе. Конечно, должна объявить новые выборы Верховная Рада Украины. К сожалению, не всегда Верховная Рада руководствовалась определенными сроками... Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет. Но мы исходим из того, что есть предусмотренные законом и Избирательным кодексом требования, в рамках которых будет осуществляться обращение в Верховную Раду и назначение постановления Верховной Рады о внеочередных выборах мэра Харькова", - сообщил он.

По его словам, это политический вопрос и он может затянуться.

"За это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни к тем, кто должен делать такие представления... Это большая нагрузка - это десятки миллионов гривен - это конечно необходимая процедура, потому что несмотря на то, что это ценная вещь, все равно, выборы - это та процедура, без которой не может быть реализованы местные власти", - добавил Мирошниченко.

Как сообщалось ранее в УНН, эксперт объяснила, когда в Харькове состоятся выборы городского главы.

Напомним, вчера в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес - в Харькове объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского главы.

Как сообщалось, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Смерть политика также подтвердили в Харьковском горсовете.

Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.