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Нова програма МВФ не передбачає більше 4 млрд доларів для України - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. За програмою stand-by Україна зможе отримати не більше 4 млрд доларів, на відміну від EFF. Таку думку в коментарі УНН висловив економіст Олександр Охріменко.

Нова програма МВФ не передбачає більше 4 млрд доларів для України - економіст

“EFF фінансування — це програма, розрахована, як правило, на 5 років, можливо на 10, а stand-by — програма, термін якої не повинен перевищити 3 роки”, — пояснив експерт.

На його думку, немає однозначної відповіді на питання про те, яка програма вигідніша, адже чим менший термін дії програми, тим менший і термін її погашення.

“Є різниця (в обсязі фінансування — ред.). На тривалий період дають більше, аніж на короткий. Розмір визначається для кожної країни індивідуально. Але якщо ми говоримо про розширене фінансування, то, як правило, це сума більша ніж по stand-by”, — зазначив Охріменко.

Він нагадав також, що у березні закінчилась попередня програма stand-by, розрахована на 18 місяців. Згідно цієї програми Україні мали надати загальну суму 4,5 млрд доларів. Водночас, зазначив економіст, Україна отримала лише 1 млрд.

“Тут аналогічна ситуація. Скоріш за все, якщо навіть дадуть, це буде цифра у 4 млрд. При розширеному фінансуванні ми б чули цифру в 11, 10 млрд”, — сказав співрозмовник.

Відзначимо, не так давно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 млрд доларів.

“Це він говорив про розширене фінансування. Спочатку воно було 5,5, потім, я так розумію, що він попросив 10, потім з’явилась цифра 8 млрд. Але якщо буде ця програма, то буде, скоріш за все, 3, може 3,5 млрд”, — додав Охріменко.

Він зазначив, що сума першого траншу, ймовірно, становитиме 1,75 млрд доларів.

Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо що Україна і Міжнародний валютний фонд відмовилися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключилися на 18-місячну програму stand by.

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