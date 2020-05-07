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Новая программа МВФ не предусматривает более 4 млрд долларов для Украины - экономист

Киев • УНН

 • 27148 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. По программе stand-by Украина сможет получить не более 4 млрд долларов, в отличие от EFF. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко.

Новая программа МВФ не предусматривает более 4 млрд долларов для Украины - экономист

"EFF финансирование - это программа, рассчитанная, как правило, на 5 лет, возможно на 10, а stand-by - программа, срок которой не должен превысить 3 года", - пояснил эксперт.

По его мнению, нет однозначного ответа на вопрос о том, какая программа выгодна, ведь чем меньше срок действия программы, тем меньше и срок ее погашения.

"Есть разница (в объеме финансирования - ред.). На длительный период дают больше, чем на короткий. Размер определяется для каждой страны индивидуально. Но если мы говорим о расширенном финансировании, то, как правило, это сумма больше чем по stand-by", - отметил Охрименко.

Он напомнил также, что в марте закончилась предыдущая программа stand-by, рассчитана на 18 месяцев. Согласно этой программе Украине должны были предоставить общую сумму 4,5 млрд долларов. В то же время, отметил экономист, Украина получила лишь 1 млрд.

"Здесь аналогичная ситуация. Скорее всего, если даже дадут, это будет цифра в 4 млрд. При расширенном финансировании мы бы слышали цифру в 11, 10 млрд", - сказал собеседник.

Отметим, недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 млрд долларов.

"Это он говорил о расширенном финансирования. Сначала оно было 5,5, потом, я так понимаю, что он попросил 10, потом появилась цифра 8 млрд. Но если эта программа, то будет, скорее всего, 3, может 3,5 млрд", - добавил Охрименко.

Он отметил, что сумма первого транша, вероятно, составит 1,75 млрд долларов.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно, что Украина и Международный валютный фонд отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.

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