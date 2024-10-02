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Нова група комунальників з Одеси вирушила будувати фортифікації на сході

Нова група комунальників з Одеси вирушила будувати фортифікації на сході

Київ • УНН

 • 19452 перегляди

Мер Одеси повідомив про відправку нової групи комунальників для будівництва фортифікацій на сході України. Вони змінять колег, які працювали там місяць, двоє з попередньої групи залишилися на місці.

Нова група комунальників вирушила на схід України для будівництва фортифікацій. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

Деталі

За інформацією, сьогодні відправлено нову групу комунальників для виконання робіт з будівництва фортифікацій на сході країни. Ця команда змінить колег, які вже протягом місяця працюють у складних та небезпечних умовах. Двоє з попередньої групи вирішили залишитися на місці.

Керівництво доручило профільному керівнику розробити систему преміювання для тих, хто працює на передовій, поблизу вогневих рубежів.

На Миколаївщині завершили роботи зі зведення фортифікацій - Шмигаль 26.09.24, 19:28 • 18199 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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