Нова група комунальників з Одеси вирушила будувати фортифікації на сході
Київ • УНН
Мер Одеси повідомив про відправку нової групи комунальників для будівництва фортифікацій на сході України. Вони змінять колег, які працювали там місяць, двоє з попередньої групи залишилися на місці.
Нова група комунальників вирушила на схід України для будівництва фортифікацій. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
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За інформацією, сьогодні відправлено нову групу комунальників для виконання робіт з будівництва фортифікацій на сході країни. Ця команда змінить колег, які вже протягом місяця працюють у складних та небезпечних умовах. Двоє з попередньої групи вирішили залишитися на місці.
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