Новая группа коммунальщиков из Одессы отправилась строить фортификации на востоке
Киев • УНН
Мэр Одессы сообщил об отправке новой группы коммунальщиков для строительства фортификаций на востоке Украины. Они сменят коллег, которые работали там месяц, двое из предыдущей группы остались на месте.
Новая группа коммунальщиков отправилась на восток Украины для строительства фортификаций. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
По информации, сегодня отправлена новая группа коммунальщиков для выполнения работ по строительству фортификаций на востоке страны. Эта команда сменит коллег, которые уже в течение месяца работают в сложных и опасных условиях. Двое из предыдущей группы решили остаться на месте.
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